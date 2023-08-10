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3:00, 10 августа 2023 года

Торговые сети в регионах могут начать добровольно ограничивать наценку на продукты

На практике это выгодно как участникам рынка, так и покупателям.

Фото: архив "Вести-Орел"

Региональные торговые сети рассмотрят добровольное ограничение наценки на социально значимые товары. Об этом сообщили в Минпромторге. Речь идет о таких товарах, как сезонные овощи, сахар, хлеб, молочная продукция.

Такую систему уже успешно применяет ряд крупных федеральных торговых сетей. Как добавили в Минпромторге, это выгодно всем участникам рынка, так как позволяет успешно бороться за посетительский трафик и привлекать к себе большее количество покупателей.

Напомним, что по последним данным стоимость набора из 24-х социально значимых продуктов питания в Орловской области снизилась на 0,5% и составила 4759 рублей.

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Артем Ежаков
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