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13:00, 31 июля 2023 года

Набор социально значимого продовольствия в Орловской области подешевел на 22 рубля

Речь идет о корзине из 24 продуктов

Фото: архив "Вести-Орел"

По данным Орелстата, стоимость набора из 24-х социально значимых продуктов питания в регионе снизилась на 0,5% и составила 4759 рублей.

В среднем на четыре – пять процентов подешевели куриные яйца, вермишель, гречневая крупа, молоко, сливочное и подсолнечное масло. Цена репчатого лука упала на треть. Стали дешевле черный чай, мука пшеничная, говядина, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной. Также на 1,4% снизилась стоимость белокочанной капусты.

Одновременно отмечен рост цен на ряд продуктов – например, на сахар и мясо кур. Заместитель губернатора Вадим Тарасов поручил провести детальный анализ причин роста цен и не допускать подобных скачков.
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