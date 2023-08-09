В Орловскую область поставят 13 машин скорой помощи
Автомобили поступят до конца 2023 года.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
До конца 2023 года медучреждения региона получат 13 машин скорой помощи. Тему затронул глава региона Андрей Клычков.
– Все это позволяет эффективно обеспечить охрану здоровья населения, организовать комфортный и качественный медицинский прием, оказать своевременную помощь, - сообщил губернатор.
Напомним, в регионе до конца 2023 года планируют отремонтировать пять ФАПов. Работы проведут в медучреждениях Покровского, Хотынецкого, Свердловского, Ливенского и Малоархангельского района. Также в Орловской области ведется работа по открытию ФАПтек. В скором времени заработают еще 37 пунктов продажи лекарств на базе фельдшерско-акушерских пунктов.