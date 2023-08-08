Главная » Новости



20:00, 8 августа 2023 года На Орловщине до конца года отремонтируют пять ФАПов И шесть поликлиник районных ЦРБ.



Фото: пресс-служба правительства региона

В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". В 2023 году фельдшерско-акушерские пункты отремонтируют в Покровском, Хотынецком, Ливенском, Свердловском и Малоархангельском районах.



Поликлиники отремонтируют в Должанской, Колпнянской, Мценской, Новодеревеньковской, Сосковской и Кромской центральных районных больницах. Некоторые из зданий не ремонтировались десятки лет. На эти цели направлено почти 364 миллиона рублей.



– Важнейшим направлением нашей системной работы является планомерное развитие и модернизация сферы здравоохранения. Особое внимание уделяется сельским медучреждениям, повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов Орловщины, - отметил губернатор Андрей Клычков.





Сергей Силаев



