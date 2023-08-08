вторник 8.08.2023 22:51:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:00, 8 августа 2023 года

На Орловщине до конца года отремонтируют пять ФАПов

И шесть поликлиник районных ЦРБ.

Фото: пресс-служба правительства региона

В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". В 2023 году фельдшерско-акушерские пункты отремонтируют в Покровском, Хотынецком, Ливенском, Свердловском и Малоархангельском районах.

Поликлиники отремонтируют в Должанской, Колпнянской, Мценской, Новодеревеньковской, Сосковской и Кромской центральных районных больницах. Некоторые из зданий не ремонтировались десятки лет. На эти цели направлено почти 364 миллиона рублей.

Важнейшим направлением нашей системной работы является планомерное развитие и модернизация сферы здравоохранения. Особое внимание уделяется сельским медучреждениям, повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов Орловщины, - отметил губернатор Андрей Клычков.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.