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10:57, 8 августа 2023 года

В 22 районах Орловской области из-за непогоды нарушилось электроснабжение

Неполадки устраняют специалисты.

Фото: архив

Природа разбушевалась на Орловщине в понедельник, 7 августа. Шквалистый ветер повалил более десяти деревьев на дороги и машины в разных районах областного центра. Помимо того, в 22 муниципальных образованиях из-за грозы появились проблемы с электроснабжением. Сейчас там работает 23 бригады филиала "Россети-Центр" – "Орелэнерго". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.  
 
Ранее глава региона дал указание оперативно устранить последствия непогоды. 
 

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Ксения Солоухина
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