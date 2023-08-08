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10:02, 8 августа 2023 года В Орловской области больше десятка деревьев не устояли перед ураганом Они падали на проезжую часть и автомобили.





Подразделения МЧС более десяти раз выезжали 7 августа на устранение последствий непогоды: падение деревьев на дороги и автомобили орловцев. Такая работа была проведена на ряде улиц областного центра.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, сотрудники МЧС опиливали и убирали деревья на Карачевском шоссе, улице Грузовой, улице Латышских Стрелков. На машины деревья упали в переулке Бетонном и на улице Комсомольской. Пожарные распилили деревья и убрали их.



Напомним, ранее последствия урагана поручил оперативно устранить глава региона Андрей Клычков.





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Сергей Силаев



