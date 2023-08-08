В Ливнах спасатели эвакуировали десять человек при пожаре
Возгорание началось на балконе пятиэтажки.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Сигнал сотрудникам МЧС поступил 7 августа в 18.12. Балкон загорелся на улице Максима Горького в Ливнах. Когда пожарные приехали на место, огонь мог перекинуться внутрь квартиры.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, выгорел балкон, а стена выше закоптилась. Внутрь квартиры огонь не проник. Пожарные эвакуировали десять человек, среди которых было трое детей.
Напомним, накануне в областном центре были спасены восемь и эвакуированы двадцать человек из загоревшейся пятиэтажки на улице Рощинской.