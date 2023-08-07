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9:10, 7 августа 2023 года

В Орле пожарные спасли 8 и эвакуировали 20 человек из дома на Рощинской

Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже многоквартирной постройки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Когда спасатели прибыли на место, балкон на шестом этаже горел открытым пламенем, огонь распространялся на смежные этажи. Для тушения использовалась автолестница.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, дым заполонил и подъезд. В итоге спасатели эвакуировали двадцать человек и спасли еще восемь, среди которых было двое детей.






 



Сергей Силаев
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