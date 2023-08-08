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10:30, 8 августа 2023 года

В Ливнах на городском пляже утонул 13-летний мальчик

Тело из воды достали очевидцы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Ливнах в реке Сосна утонул мальчик. Место не было оборудовано для купания.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, тело на берег вытащили очевидцы. Со слов свидетелей ребенок зашел в воду, нырнул и не смог вынырнуть. Медики констатировали смерть подростка после прибытия на место происшествия.

Напомним, что в Ливенском районе недавно случилась еще одна смерть на воде. В одном из водоемов деревни Миляево обнаружено тело 55-летней женщины.

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Артем Ежаков
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