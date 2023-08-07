понедельник 7.08.2023 20:29:51 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
Главная » Новости
17:00, 7 августа 2023 года В Орловской области утонула женщина Трагедия произошла в Ливенском районе.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Сообщение о том, что в одном из водоемов деревни Миляево Ливенского района обнаружено тело 55-летней женщины, поступило в 08.54 7 августа. Как сообщил "ПРИНТ-ТВ", сейчас специалисты выясняют подробности случившегося.
Проверку проводит и районный отдел следственного комитета. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.