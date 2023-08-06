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15:00, 6 августа 2023 года

Более полутора тысяч человек поучаствовали в благотворительном полумарафоне "ПоБерегу" в Орле

Забег, призванный собрать средства на создание в областной столице второй детской инклюзивной площадки, прошел 6 августа.

Фото: архив "Вести-Орел"

1678 человек вышли 6 августа на благотворительный забег "ПоБерегу". Об этом сообщили в мэрии Орла. В рамках полумарафона собирались средства на создание в столице региона второй игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Первая открылась этим летом в парке Победы. Деньги на нее собрали во время забега в прошлом году.

Были организованы дистанции в километр, 5,2 километра, полумарафон в 21,1 километра. Особенные дети также приняли участие – они преодолели дистанцию в 100 метров.

Самую большую дистанцию у мужчин быстрее всех пробежал Юрий Юрченко, у девушек – Ольга Куприна. 

Напомним, что для тех, кто в забеге не участвовал, но хотел бы помочь в возведении детской площадки, на сайте ПоБерегу.рф есть кнопка "Не бегу, но помогу". Она будет работать и после полумарафона.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ: в Орле состоялся второй благотворительный полумарафон "ПоБерегу".

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В Орле состоялся второй благотворительный полумарафон "ПоБерегу"



Артем Ежаков
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