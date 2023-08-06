Более полутора тысяч человек поучаствовали в благотворительном полумарафоне "ПоБерегу" в Орле
Забег, призванный собрать средства на создание в областной столице второй детской инклюзивной площадки, прошел 6 августа.
Фото: архив "Вести-Орел"
1678 человек вышли 6 августа на благотворительный забег "ПоБерегу". Об этом сообщили в мэрии Орла. В рамках полумарафона собирались средства на создание в столице региона второй игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Первая открылась этим летом в парке Победы. Деньги на нее собрали во время забега в прошлом году.
Были организованы дистанции в километр, 5,2 километра, полумарафон в 21,1 километра. Особенные дети также приняли участие – они преодолели дистанцию в 100 метров.
Самую большую дистанцию у мужчин быстрее всех пробежал Юрий Юрченко, у девушек – Ольга Куприна.
Напомним, что для тех, кто в забеге не участвовал, но хотел бы помочь в возведении детской площадки, на сайте ПоБерегу.рф есть кнопка "Не бегу, но помогу". Она будет работать и после полумарафона.