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13:00, 6 августа 2023 года В Орле состоялся второй благотворительный полумарафон "ПоБерегу" В программу забега были включены несколько дистанций.



Фото: портал правительства Орловской области

6 августа в Орле прошел второй благотворительный полумарафон "ПоБерегу". Благобегуны из нашего региона, Курска, Тулы, Архангельска, Хабаровска, Мурманска вышли на старт с целью собрать средства на строительство второй игровой площадки для особенных детей. Забег организовал Орловский социальный кластер.





Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в программу забега были включены несколько дистанций. Первым на дистанции 5,2 километра прибежал Александр Матвеев. Юрий Юрченко был быстрее всех на дистанции 21,1 километра. Среди девушек дистанцию полумарафона первой преодолела Ольга Куприна.



В числе прочих к полумарафону присоединился коллектив ГТРК "Орел", губернатор Орловской области Андрей Клычков. Также участие приняли спортсмены ФК "Орел", хотя накануне вечером они отыграли матч.





Во время забега благобегунов орошали водой. После финиша была организована праздничная программа, включающая творческие и спортивные выступления, конкурсы.



Для тех, кто в забеге не участвовал, но хотел бы помочь в возведении детской площадки, на сайте ПоБерегу.рф есть кнопка "Не бегу, но помогу". Она будет работать и после полумарафона.





Артем Ежаков



