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18:17, 5 августа 2023 года Юрий Семин награжден знаком "Гордость и слава Орловщины" Так отметили особые заслуги знаменитого тренера перед Орловской областью.



Фото: архив "Вести-Орел"

5 августа знаменитый тренер и почетный гражданин города Орла Юрий Семин был награжден знаком признания особых заслуг перед Орловской областью "Гордость и слава Орловщины". Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Юрий Семин поблагодарил орловцев за поддержку и поздравил их с праздником 80-летия освобождения Орла от оккупации.



Напомним, что накануне аналогичные награды вручили председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, артисту театра и кино Валерию Баринову, академику Евгению Седову, военному и государственному деятелю Николаю Бордюже.



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Артем Ежаков



