Юрий Семин награжден знаком "Гордость и слава Орловщины"
Так отметили особые заслуги знаменитого тренера перед Орловской областью.
Фото: архив "Вести-Орел"
5 августа знаменитый тренер и почетный гражданин города Орла Юрий Семин был награжден знаком признания особых заслуг перед Орловской областью "Гордость и слава Орловщины". Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Юрий Семин поблагодарил орловцев за поддержку и поздравил их с праздником 80-летия освобождения Орла от оккупации.
Напомним, что накануне аналогичные награды вручили председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, артисту театра и кино Валерию Баринову, академику Евгению Седову, военному и государственному деятелю Николаю Бордюже.