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15:30, 4 августа 2023 года В Орле вручили награды "Гордость и Слава Орловщины" Торжественная церемония прошла в театре Тургенева 4 августа.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Знак признания особых заслуг перед Орловской областью "Гордость и Слава Орловщины" вручили председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, артисту театра и кино Валерию Баринову, академику Евгению Седову; военному и государственному деятелю Николаю Бордюже. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".







Как добавили в мэрии, начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков удостоился ордена Александра Невского.



Для гостей выступили губернаторский духовой оркестр и камерный хор "Лик".





Артем Ежаков



