Губернатор Клычков проконтролировал работы по установке подсветки в центре Орла
Планировалось преобразить 30 зданий ко Дню города.
Фото: соцсети Юрия Парахина
Тему глава региона Андрей Клычковподнял в рамках прямого эфира в социальных сетях 4 августа. Напомним, в центре областной столицы к 5 августа подсветят 30 зданий.
– Сегодня вечером запланировал выйти и посмотреть на то, как заканчивается первый этап работ по освещению центральной площади для того, чтобы завтра все порадовались изменению облика центральной части нашего города, - отметил Клычков.
В ходе тестового запуска подсветка заработала на зданиях гостиниц "Салют" и "Русь", академического театра Тургенева, правительства региона.