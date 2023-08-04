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11:43, 4 августа 2023 года

Орловец, влетевший на питбайке в столб, попал в больницу

Травмы получил 43-летний мужчина.

Фото: региональное УГИБДД

Авария произошла вчера, 3 августа, в поселке Долгое. Вечером, в начале пятого, 43-летний мужчина ехал на питбайке по улице Ленина. Не справившись с управлением, мотоциклист въехал в столб в районе дома № 34. По информации регионального УГИБДД, с травмами орловца доставили в медучреждение. 
 
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В этот же день под Орлом произошло еще одно ДТП с участием питбайка. 12-летний мотоциклист столкнулся с "УАЗом" на грунтовой дороге.



Ксения Солоухина
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