Орловец, влетевший на питбайке в столб, попал в больницу
Травмы получил 43-летний мужчина.
Фото: региональное УГИБДД
Авария произошла вчера, 3 августа, в поселке Долгое. Вечером, в начале пятого, 43-летний мужчина ехал на питбайке по улице Ленина. Не справившись с управлением, мотоциклист въехал в столб в районе дома № 34.Поинформации регионального УГИБДД, с травмами орловца доставили в медучреждение.
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