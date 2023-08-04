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11:30, 4 августа 2023 года Под Орлом подросток на питбайке столкнулся с УАЗом ДТП произошло 3 августа в районе полудня.



Фото: УГИБДД России по Орловской области

Питбайк KAYO и УАЗ "Патриот" столкнулись на грунтовой дороге в направлении деревни Марьевка. В региональном УГИБДД сообщили, что 12-летний подросток потерял управление транспортом. Мальчик получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате пострадали два человека.





Артем Ежаков



