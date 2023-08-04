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9:26, 4 августа 2023 года Первый замгубернатора Орловской области Вадим Соколов удостоен высокой патриаршей награды Ему вручили орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского.



Фото: Евгений Мартынов и пресс-служба губернатора Орловской области

3 августа в стенах областной администрации прошла торжественная церемония награждения выдающихся орловцев. Чествование прошло в преддверии 80-й годовщины освобождения Орловщины от оккупации.



Как сообщили в Орловской митрополии, владыка Тихон получил знак отличия "За заслуги перед Орловской областью" I степени.



Также в ходе церемонии первому заместителю губернатора Вадиму Соколову была вручена высокая патриаршая награда – орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени.



Награду Вадим Соколов получил за работу и помощь церкви.



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Артем Ежаков



