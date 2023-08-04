Первый замгубернатора Орловской области Вадим Соколов удостоен высокой патриаршей награды

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9:26, 4 августа 2023 года
Первый замгубернатора Орловской области Вадим Соколов удостоен высокой патриаршей наградыЕму вручили орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского.
Фото: Евгений Мартынов и пресс-служба губернатора Орловской области
3 августа в стенах областной администрации прошла торжественная церемония награждения выдающихся орловцев. Чествование прошло в преддверии 80-й годовщины освобождения Орловщины от оккупации.
Как сообщили в Орловской митрополии, владыка Тихон получил знак отличия "За заслуги перед Орловской областью" I степени.
Также в ходе церемонии первому заместителю губернатора Вадиму Соколову была вручена высокая патриаршая награда – орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени.
Награду Вадим Соколов получил за работу и помощь церкви.
Артем Ежаков
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