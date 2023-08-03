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18:00, 3 августа 2023 года В Орле наградили выдающихся жителей региона Торжественная церемония прошла 3 августа.



Фото: "Телеграммы из Орла"

В преддверии 80-летия освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков в областной администрации наградили выдающихся жителей. Это представители агропромышленного комплекса, здравоохранения, культуры и ряда других сфер.



Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", четыре человека получили юбилейные медали "80 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков". Награды вручили Леопольду Дыскину, Александру Ермишкину, Николаю Орлову и Виктору Шигину.



Также семье орловского ветерана Абрама Миркина, который скончался в марте 2023 года, передали высший знак признания особых заслуг – награду "Гордость и слава Орловщины".













Сергей Силаев



