Разгромленную скейт-площадку в Ливнах восстановят в ближайшее время
Ранее полицейские установили причастных к правонарушению.
Фото: "ПРИНТ-ТВ"
В ливенском парке Славянский сад 23 июля неизвестные сломали один их элементов площадки для скейтбордистов. Скейт-парк после этого находился в нерабочем состоянии. Стражи порядка выяснили, что повредили площадку лица 12-14 лет. К их родителям применили меры профилактического воздействия.
Необходимые материалы для восстановления уже закуплены. После доставки специалисты приступят к работе, рассказали в социальных сетях партии "Единая Россия".
– С подростками и их родителями провели профилактическую беседу, надеюсь, что они все поняли и подобное не повторится. После восстановления площадки усилим контроль за ее сохранностью, - отметил глава города Ливны Сергей Трубицин.