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17:30, 2 августа 2023 года

В Ливнах полицейские установили лиц, повредивших скейт-парк

Ранее администрация ФОКа подала заявление в правоохранительные органы.

Фото: "ПРИНТ-ТВ"

Напомним, в Ливенском парке Славянский сад 23 июля неизвестные сломали один элемент площадки, после чего скейт-парк был в нерабочем состоянии.
Стражи порядка выяснили причастных к этому - подозревают подростков 12-14 лет, сообщил "ПРИНТ-ТВ".

– В ходе работы лица, повредившие скейт-площадку, были установлены. Ими оказались несовершеннолетние в возрасте 12-14 лет. В связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. К несовершеннолетним и их родителями применены меры профилактического воздействия, - рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД "Ливенский" Людмила Павлова.


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Сергей Силаев
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