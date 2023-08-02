В Ливнах полицейские установили лиц, повредивших скейт-парк
Ранее администрация ФОКа подала заявление в правоохранительные органы.
Фото: "ПРИНТ-ТВ"
Напомним, в Ливенском парке Славянский сад 23 июля неизвестные сломали один элемент площадки, после чего скейт-парк был в нерабочем состоянии.
Стражи порядка выяснили причастных к этому - подозревают подростков 12-14 лет, сообщил"ПРИНТ-ТВ".
– В ходе работы лица, повредившие скейт-площадку, были установлены. Ими оказались несовершеннолетние в возрасте 12-14 лет. В связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. К несовершеннолетним и их родителями применены меры профилактического воздействия, - рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД "Ливенский" Людмила Павлова.