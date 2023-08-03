Презентация картины "Орловская битва. Путь к Победе" прошла 2 августа.
Фото из архива
ГТРК "Орел" преподнесла подарок орловцам к предстоящему Дню города. В театре "Русский стиль" прошел первый показ ленты.
Премьеру посмотрел и губернатор Андрей Клычков, а также молодежь и создатели картины. Глава региона затронул тему в ходе прямого эфира 2 августа.
– За последнее время, наверное, первый документальный фильм, который разделен на три части: "Оборона", "Прорыв", "Освобождение". Повествует об Орловско-Курской битве, об освобождении города Орла, про крайне важные исторические моменты, которые нельзя забывать, - отметил губернатор.
Андрей Клычков добавил, что картина будет полезна школьникам, студентам и орловцам всех возрастов.