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21:30, 2 августа 2023 года

Андрей Клычков отметил фильм ГТРК "Орел"

Презентация картины "Орловская битва. Путь к Победе" прошла 2 августа.

Фото из архива

ГТРК "Орел" преподнесла подарок орловцам к предстоящему Дню города. В театре "Русский стиль" прошел первый показ ленты.

Премьеру посмотрел и губернатор Андрей Клычков, а также молодежь и создатели картины. Глава региона затронул тему в ходе прямого эфира 2 августа.

За последнее время, наверное, первый документальный фильм, который разделен на три части: "Оборона", "Прорыв", "Освобождение". Повествует об Орловско-Курской битве, об освобождении города Орла, про крайне важные исторические моменты, которые нельзя забывать, - отметил губернатор.

Андрей Клычков добавил, что картина будет полезна школьникам, студентам и орловцам всех возрастов.


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Сергей Силаев
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