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20:32, 2 августа 2023 года

ГТРК "Орел" преподнесла подарок зрителям ко Дню города

В областном центре состоялась премьера фильма "Орловская битва. Путь к Победе".



Первый показ прошел в театре "Русский стиль". Работу над сбором информации и подготовкой картины наша команда вела на протяжении нескольких месяцев. Потомки легендарных советских военачальников, историки и краеведы поделились уникальными фактами о боях за нашу Орловщину.

Собрав все воедино, полную картину постарался представить режиссер фильма Игорь Свеженцев. Первыми ленту увидели ее непосредственные участники, руководство области и молодежь.


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Юлия Сулим
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