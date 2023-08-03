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20:32, 2 августа 2023 года ГТРК "Орел" преподнесла подарок зрителям ко Дню города В областном центре состоялась премьера фильма "Орловская битва. Путь к Победе".







Первый показ прошел в театре "Русский стиль". Работу над сбором информации и подготовкой картины наша команда вела на протяжении нескольких месяцев. Потомки легендарных советских военачальников, историки и краеведы поделились уникальными фактами о боях за нашу Орловщину.



Собрав все воедино, полную картину постарался представить режиссер фильма Игорь Свеженцев. Первыми ленту увидели ее непосредственные участники, руководство области и молодежь.





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В Орле прошел премьерный показ картины "Орловская битва. Путь к Победе"











Юлия Сулим



