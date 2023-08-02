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18:31, 2 августа 2023 года В Орле прошел премьерный показ картины "Орловская битва. Путь к Победе ". Автор и режиссер фильма – сотрудник ГТРК "Орел" Игорь Свеженцев.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Лента повествует о событиях июля 1943 года, когда проходила наступательная операция "Кутузов". В сюжет вплетены судьбы реальных людей, освобождавших орловскую землю. Одна из них – летчица Антонина Лебедева.



– В канун славной годовщины – 80-летия освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков – государственная телерадиокомпания "Орел" преподнесла уникальный подарок всем орловчанам. Такие работы заслуживают того, чтобы у них было как можно больше зрителей. Прежде всего – школьников и студентов. Это необходимо для патриотического воспитания молодежи. Укрепления исторической памяти. Увековечения подвига героев-освободителей, - цитируют "Телеграммы из Орла" губернатора Андрея Клычкова.





















Сергей Силаев



