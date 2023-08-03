Андрей Клычков призвал помнить о мерах предосторожности на день города Орла
4 и 5 августа пройдет большое количество мероприятий.
Фото из архива
Глава региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира 2 августа пригласил орловцев поучаствовать в празднованиях, однако отметил, что необходимо помнить о мерах безопасности и предосторожности.
– Как вы знаете, идет большая работа и по линии безопасности и по линии организационных мероприятий. Большая программа запланирована. 4, 5 августа - большой перечень мероприятий в парке Победы, городском парке. В 20.00 начнется концерт Феликса Царикати, в 21.00 – "Любэ", в 22.00 – праздничный салют, - отметил глава региона.
Напомним, ранее в области запретили использовать и продавать пиротехнику с 3 по 6 августа включительно, а перед праздничным салютом для орловцев споет группа "Любэ".