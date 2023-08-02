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16:30, 2 августа 2023 года

В Орловской области завершилась регистрация кандидатов на местные выборы

Документы на регистрацию представил 81 человек.

Фото из архива

О своем выдвижении окружные избирательные комиссии уведомили 82 кандидата. Только один кандидат не представил документы в установленный срок, комиссия приняла решение об утрате статуса кандидата.

Таким образом, по состоянию на 1 августа 2023 года 81 кандидат имеет статус зарегистрированного кандидата и участвует в выборах, рассказали в облизбиркоме. Решений об отказах кандидатам в регистрации избирательные комиссии не принимали.

Напомним, Орловскую область в сентябре 2023 года ожидают выборы губернатора и еще 24 кампании по замещению вакантных мандатов депутатов органов местного самоуправления.


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Сергей Силаев
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