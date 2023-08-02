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20:45, 1 августа 2023 года Орловцам рассказали, как проголосовать на выборах с помощью механизма "Мобильный избиратель" До главного политического события года осталось чуть больше месяца.







Орловскую область в 2023 году ожидают выборы губернатора и еще 24 кампании по замещению вакантных мандатов депутатов органов местного самоуправления в 16 районах области.



Сделать выбор там, где и когда удобно, поможет механизм "Мобильный избиратель". Для этого необходимо подать соответствующее заявление в территориальную избирательную комиссию или в любое подразделение МФЦ.



Начиная с 30 августа по 4 сентября с заявлением о голосовании по месту нахождения можно обратиться в любую участковую избирательную комиссию.





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Евгения Пьянова



