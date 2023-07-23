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9:44, 23 июля 2023 года "Мобильный избиратель" позволит живущим не по прописке орловцам проголосовать на выборах Необходимо подать заявление о включении в список избирателей.



Фото: архив "Вестей"

У жителей Орловской области, живущих не по прописке, будет возможность проголосовать на сентябрьский выборах губернатора. Поможет в этом специальный механизм "Мобильный избиратель".



Как сообщает избирком Орловской области, отдать свой голос на выборах можно будет, если место нахождения не совпадает с местом регистрации, но находится все же в пределах региона. Нужно подать заявления для включения список избирателей. Сделать это можно с 24 июля по 4 сентября несколькими способами: через Госуслуги, в территориальной избирательной комиссии, через МФЦ. А с 30 августа по 4 сентября и в УИК.





Ольга СУПОНЕВА



