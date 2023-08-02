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14:08, 2 августа 2023 года

На грядущих праздниках орловцев на велосипедах и самокатах не пустят в места массового пребывания людей

Это было озвучено на заседании оперативного штаба.


Во время празднования 80-й годовщины освобождения Орла и Орловской области от фашистских захватчиков на массовые мероприятия запретят доступ автотранспорта, а в местах массового пребывания людей – использование средств индивидуальной мобильности. Это было озвучено на заседании оперативного штаба. Напомним, в рамках празднования в Орле пройдут 64 мероприятия.

УМВД России по городу Орлу и ГИБДД России по Орловской области приняты все необходимые меры безопасности. Правоохранителям в обеспечении безопасности помогут участники "Бригады Катукова".

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Артем Ежаков
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