"Бригада Катукова" обеспечит безопасность граждан на День города Орла
Вопросы соблюдения правопорядка во время грядущих торжеств обсудили на заседании оперативного штаба.
Фото: архив "Вести-Орел"
2 августа прошло очередное совещание оперативного штаба Орловской области. Участники заседания обсуждали вопрос обеспечения мер безопасности во время празднования 80-й годовщины освобождения Орла и Орловской области от фашистских захватчиков.
В Орле в рамках празднования Дня города запланировано проведение 64-х торжественных мероприятий. Помогать правоохранителям в обеспечении порядка будут участники народной дружины "Бригада Катукова", сообщили в областном правительстве.