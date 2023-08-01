В августе для юных орловцев организуют семь профильных смен в лагерях
Оздоровительная кампания в регионе продолжается.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В середине июля 260 летних лагерей завершили свою работу, однако 11 организаций продолжили функционировать. В последний месяц лета для ребят из Орловской области организуют семь смен в оздоровительно-образовательных центрах региона.
С 1 по 14 августа в центре "Елочка" пройдет смена "Дети, мир, красота". Здесь же с 16 по 29 августа пройдет смена "Первый салют", посвященная 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
По информации пресс-службы областного правительства, смена для пионеров пройдет в центре "Космос", а "Сосновый бор" примет юных спортсменов.