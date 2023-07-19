В Орловской области 260 летних лагерей завершили работу
Продолжают функционировать 11 организаций.
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На Орловщине 260 оздоровительных организаций завершили работу. Это 259 дневных оздоровительных лагерей и один палаточный лагерь. Продолжают функционировать восемь загородных лагерей и два – с дневным пребыванием.
Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Орловской области, специалисты проводили плановые контрольные мероприятия.
Большинство нарушений носили режимный характер и были устранены в ходе проверок.
На территории загородных организаций отдыха не выявлено биотипов клещей на общей площади 44,1 гектара. Также не зарегистрировано вспышек инфекционных и неинфекционных заболеваний.