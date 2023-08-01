Житель Мценска заплатит 10 тысяч рублей за призывы к насилию
Противоправный комментарий мужчина оставил в социальной сети.
Фото: архив "Вести-Орел"
Мценский районный суд оштрафовал местного жителя на 10 тысяч рублей за опубликованный им комментарий в социальной сети. Об этом сообщили в прокуратуре. В высказывании мужчины нашли призывы к насилию в отношении конкретных лиц, объединенных по признаку принадлежности к социальной группе.
Напомним, что в Заводском районном суде Орла другого мужчину оштрафовали на 60 тысяч рублей за размещение видео, содержание которого дискредитировало использование российской армии при проведении специальной военной операции.