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12:00, 1 августа 2023 года Житель Мценска заплатит 10 тысяч рублей за призывы к насилию Противоправный комментарий мужчина оставил в социальной сети.



Фото: архив "Вести-Орел"

Мценский районный суд оштрафовал местного жителя на 10 тысяч рублей за опубликованный им комментарий в социальной сети. Об этом сообщили в прокуратуре. В высказывании мужчины нашли призывы к насилию в отношении конкретных лиц, объединенных по признаку принадлежности к социальной группе.



Напомним, что в Заводском районном суде Орла другого мужчину оштрафовали на 60 тысяч рублей за размещение видео, содержание которого дискредитировало использование российской армии при проведении специальной военной операции.





Артем Ежаков



