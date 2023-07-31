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17:30, 31 июля 2023 года Орловца оштрафовали на 60 тысяч рублей за дискредитацию российской армии Административные дела рассмотрели в Заводском районном суде.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле рассмотрены административные дела в отношении местного жителя. Как сообщили в пресс-службе Заводского райсуда, мужчина опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" видео, содержание которого дискредитировало использование ВС РФ при проведении специальной военной операции.



Орловец согласился с тем, что действительно размещал ролик в интернете, однако вину не признал. В свою защиту он заявил, что видео выкладывал для узкого круга людей, что публичным выступлением, по его мнению, не считается. Также мужчина просил закрыть его дело, так как он удалил ролик.



Суд в итоге назначил орловцу два штрафа по 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артем Ежаков



