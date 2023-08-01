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9:00, 1 августа 2023 года

Орловец, снявший обшивку с теплотрассы, попал под статью

Похищенное имущество он собирался сдать в пункт приема.

Фото их архива сайта "Вести-Орел"

Житель областного центра орудовал на теплотрассе в Северном районе. С нее мужчина снял 20 листов металлической обшивки, которые вывез оттуда на легковушке. Сдать в пункт приема их злоумышленник не успел, его задержали полицейские. Материальный ущерб составил около 18 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники полиции устанавливают причастность орловца к аналогичным кражам. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что в 2023-м году с объектов Орловского филиала АО "Квадра" украли более 600 погонных метров теплоизоляции на общую сумму в 2,4 миллиона рублей. Факты воровства установлены на улицах Космонавтов и Первомайской города Орла. Всего за последние три года компания зафиксировала пять фактов хищения тепловой изоляции на сумму 3,3 миллиона рублей в Северном и Железнодорожном районах города.


Ксения Солоухина
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