Главная » Новости



16:30, 27 июля 2023 года В Орле украли теплоизоляцию на миллионы рублей Степень ущерба озвучили в АО "Квадра".



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023-м году с объектов Орловского филиала АО "Квадра" украли более 600 погонных метров теплоизоляции на общую сумму в 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Факты воровства установлены на улицах Космонавтов и Первомайской города Орла. О преступлениях сообщили в полицию.

компании. "Всего за последние три года Орловский филиал АО "Квадра" зафиксировал пять фактов хищения тепловой изоляции на сумму 3,3 миллиона рублей в Северном и Железнодорожном районах города", – заявили





Артем Ежаков



