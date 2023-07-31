В районах Орловщины планируют открыть филиалы "Бригады Катукова"
Тренировки в Орле уже начались.
Фото: соцсети Андрея Клычкова
В областном центре начали тренировать дружинников из отряда "Бригада Катукова". Подготовленный учебный полигон открылся 29 июля в областном центре.
В планах открыть филиалы во всех муниципальных образованиях Орловской области. Дружинников из "Бригады Катукова" научат обращаться с дронами, оказывать первую медицинскую помощь и владеть стрелковым оружием.
– В каждом районе Орловской области в дальнейшей в перспективе планируется запуск филиалов "Бригады Катукова", чтобы возможность обучиться была у всех желающих, - сказано в социальных сетях бригады.