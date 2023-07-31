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12:00, 30 июля 2023 года В районах Орловщины планируют открыть филиалы "Бригады Катукова" Тренировки в Орле уже начались.



Фото: соцсети Андрея Клычкова

В областном центре начали тренировать дружинников из отряда "Бригада Катукова". Подготовленный учебный полигон открылся 29 июля в областном центре.



В планах открыть филиалы во всех муниципальных образованиях Орловской области. Дружинников из "Бригады Катукова" научат обращаться с дронами, оказывать первую медицинскую помощь и владеть стрелковым оружием.



– В каждом районе Орловской области в дальнейшей в перспективе планируется запуск филиалов "Бригады Катукова", чтобы возможность обучиться была у всех желающих, - сказано в социальных сетях бригады.





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Сергей Силаев



