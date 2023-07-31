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11:50, 29 июля 2023 года Орловская народная дружина "Бригада Катукова" начинает тренировки Учебный полигон полностью готов к занятиям.



Фото: тг-канал Андрея Клычкова

Сегодня, 29 июля, состоялось открытие учебного полигона, предназначенного для подготовки народных дружинников. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.



На территории установили галереи для стрельбы, вагончики для размещения штаба и личного состава. Кроме того, расширилась и материальная база для обучения. Она включает в себя несколько десятков макетов различных видов вооружения, а также демонстрационные материалы.



Тренировать орловцев будут опытные инструкторы и ветераны СВО. Дружинники из "Бригады Катукова" научатся управлять беспилотником, оказывать экстренную медпомощь, ориентироваться на местности, обращаться со стрелковым оружием.





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Орловская народная дружина "Бригада Катукова" начинает тренировки









Ксения Солоухина



