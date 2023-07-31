Орловская народная дружина "Бригада Катукова" начинает тренировки
Учебный полигон полностью готов к занятиям.
Фото: тг-канал Андрея Клычкова
Сегодня, 29 июля, состоялось открытие учебного полигона, предназначенного для подготовки народных дружинников. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.
На территории установили галереи для стрельбы, вагончики для размещения штаба и личного состава. Кроме того, расширилась и материальная база для обучения. Она включает в себя несколько десятков макетов различных видов вооружения, а также демонстрационные материалы.
Тренировать орловцев будут опытные инструкторы и ветераны СВО. Дружинники из "Бригады Катукова" научатся управлять беспилотником, оказывать экстренную медпомощь, ориентироваться на местности, обращаться со стрелковым оружием.