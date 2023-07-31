В Змиевке продолжают благоустраивать парк Воинской славы
Работы должны завершиться 30 октября 2023 года.
Фото: пресс-служба правительства региона
На улице Ленина и в парке Воинской славы поселка городского типа Змиевка проведены подготовительные работы. Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюрный камень. Ход благоустройства проконтролировал губернатор.
Также в парке планируют установить арт-объекты и малые архитектурные формы. Стоимость работ превышает 80 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.