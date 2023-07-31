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17:00, 28 июля 2023 года

Андрей Клычков провел народную приемку с жителями

Глава региона и орловцы оценили ремонт двора в Змиевке.

Фото: пресс-служба областного правительства

Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в "Народной приемке" в поселке городского типа Змиевка Свердловского района. Работы провели на улице Ленина, 16 в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Подрядчик установил освещение, скамейки, заасфальтировал двор и проезд, появился бортовой камень. Стоимость работ составила 570 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Народная приемка нужна для того, чтобы жители сами могли высказать свое мнение, рассказать, что им нравится, а что нужно исправить, - отметил глава региона.

Также губернатор проинспектировал ход капремонта тротуара от деревни Разбегаевка до деревни Котовка. Работы завершатся 29 августа. Стоимость контракта – 32 миллиона рублей.

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Сергей Силаев
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