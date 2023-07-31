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14:30, 28 июля 2023 года В Орле обсудили ввод в эксплуатацию школы на Зеленина Совещание провел глава региона.



Фото: соцсети Юрия Парахина

В правительстве региона 28 июля губернатор Андрей Клычков провел заседание, на котором обсуждалась реализация инфраструктурных и строительных проектов. В совещании приняли участие члены правительства, мэр Орла Юрий Парахин, представители подрядных организаций.



Отдельной темой стало введение в эксплуатацию самой большой школы города, где будут обучаться 1225 человек. Участники заседания также обсудили строительство станции умягчения Окского водозаборного узла, которое ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.



Сейчас в школе проходят отделочные работы, подрядчик заканчивает работы на четвертом этаже, ведется озеленение прилегающей территории.





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Сергей Силаев



