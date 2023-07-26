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17:47, 26 июля 2023 года В Орле почти благоустроили прилегающую территорию школы на Зеленина О ходе работ рассказал мэр областной столицы Юрий Парахин.



Фото: соцсети Юрия Парахина

Глава Орла Юрий Парахин в социальных сетях рассказал о ходе работ в самой большой школе Орловской области на 1225 мест. Отделка в настоящее время находится в активной фазе. Подрядчик заканчивает работы на четвертом этаже школы, ведется озеленение прилегающей территории.



Упомянул Юрий Парахин про ремонт дороги на улице Комсомольской и к озеру Светлая жизнь. На объекте в центре Орла уложено 17,3 тысячи квадратных метров асфальта, рабочие трудятся над велодорожками и тротуарами. С помощью асфальтогранулята отсыпана дорога к пляжу.



– Теперь подъезд к пляжу — не проблема. Это что касается текущего содержания. А в следующем году зайдем с капитальным ремонтом: ОМЗ уже разрабатывает проект, предусматривающий освещение, ограждение и тротуары, контейнерную площадку, - написал Юрий Парахин в социальных

сетях.















Сергей Силаев



