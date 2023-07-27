На Орловщине финансирование нацпроектов превысило отметку в десять миллиардов рублей
На конец июля 2023 года освоено 4,2 миллиарда.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Тогда он составлял 8,4 миллиарда рублей. Такие цифры привел губернатор Андрей Клычков на еженедельном совещании с главами районов.
На текущей неделе объем финансирования национальных проектов увеличился почти на миллиард рублей. Эти деньги дополнительно направлены на строительство и реконструкцию дорог областного центра, Колпнянского, Сосковского, Шаблыкинского районов, а также на строительные работы в деревне Тайное Орловского округа.