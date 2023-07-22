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9:23, 22 июля 2023 года

Почти миллиард рублей выделен дополнительно на ремонт дорог в Орловской области

Бюджетный кредит позволит привести в порядок и построить 25 километров полотна.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

В Орловской области принято решение о выделении почти миллиарда рублей бюджетного кредита на строительство и ремонт дорог. За счет суммы в 923,8 млн рублей планируется не только привести в порядок полотно в нескольких районах региона и областном центре, но и построить новую дорогу.

Как рассказал губернатор Андрей Клычков, в общей сложности удастся обновить 25 километров полотна. Дорожные работы пройдут в Колпнянском, Сосковском и Шаблыкинском районах, городе Орле. Также между деревнями Тайное и Касьяновка в Орловском округе (сейчас здесь ведется строительство нового моста - прим. авт.) будет с нуля построена дорога. В областном центре ремонт ждет улицы Раздольную, Бурова, Городскую и Михалицына, только в эту работу планируется вложить порядка 300 миллионов.

- Подготовка к выполнению этих работ будет начата в ближайшее время. Каждый объект будет находиться на моем личном контроле. Уверен, совсем скоро жители региона смогут быстро и комфортно пользоваться новыми дорогами с современной сопутствующей инфраструктурой, - отметил глава региона.




Ольга СУПОНЕВА
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