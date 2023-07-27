четверг 27.07.2023 13:38:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

13:00, 27 июля 2023 года

На трассе под Орлом при столкновении двух иномарок пострадала женщина

Травмы получила 50-летняя водитель "Тойоты".

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

ДТП случилось вчера ночью, 26 июля, на автодороге М-2 "Крым". Подробности рассказали в региональном УГИБДД. Так, в районе 332 километра "Тойота Ленд Крузер" столкнулась с "Вольво", которая двигалась в попутном направлении в сторону Москвы.

В аварии пострадала 50-летняя женщина, сидевшая за рулем японского внедорожника. Госпитализация ей не потребовалась. 

Ранее стало известно, что в Орловской области столкнулись два "КАМАЗа". В результате ДТП один из грузовиков вылетел с трассы, пострадал водитель.


Ксения Солоухина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.