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13:00, 27 июля 2023 года На трассе под Орлом при столкновении двух иномарок пострадала женщина Травмы получила 50-летняя водитель "Тойоты".



Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

ДТП случилось вчера ночью, 26 июля, на автодороге М-2 "Крым". Подробности рассказали в региональном УГИБДД. Так, в районе 332 километра "Тойота Ленд Крузер" столкнулась с "Вольво", которая двигалась в попутном направлении в сторону Москвы.



В аварии пострадала 50-летняя женщина, сидевшая за рулем японского внедорожника. Госпитализация ей не потребовалась.



Ранее стало известно, что в Орловской области столкнулись два "КАМАЗа". В результате ДТП один из грузовиков вылетел с трассы, пострадал водитель.





Ксения Солоухина



