четверг 27.07.2023 13:38:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
Главная » Новости
9:37, 27 июля 2023 года В Орловской области столкнулись два "КАМАЗа" Пострадал один человек.
Фото: региональная Госавтоинспекция
ДТП с участием двух грузовых машин произошло 26 июля около 13.50 в Колпнянском районе на одиннадцатом километре дороги "Колпна-Дровосечное".
По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, телесные повреждения получил 49-летний водитель. В результате аварии машина с прицепом оказалась за дорогой, а другая осталась на трассе. Пострадавшего мужчину отпустили. Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.