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9:37, 27 июля 2023 года В Орловской области столкнулись два "КАМАЗа" Пострадал один человек.



Фото: региональная Госавтоинспекция

ДТП с участием двух грузовых машин произошло 26 июля около 13.50 в Колпнянском районе на одиннадцатом километре дороги "Колпна-Дровосечное".



По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, телесные повреждения получил 49-летний водитель. В результате аварии машина с прицепом оказалась за дорогой, а другая осталась на трассе. Пострадавшего мужчину отпустили.





Сергей Силаев



