Детали для ротонды и балюстрады на Дворянке готовы на 70%
Орловская мастерская трудится над колпаками входной группы.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Новую ротонду в сквере Дворянское гнездо планируют сдать в сентябре. На объекте рабочие подготавливают фундамент для бетонирования. В то же время орловская мастерская, которую возглавляет Владимир Листопадов, готовит оставшиеся изделия. Из 20 тонн отгружены уже 13. Сейчас на объекте находится 153 единицы.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Орла, для ротонды подготовили базы колонн, изготовлено 38 из 58 балясин. Мастерам предстоит соорудить верхние части колонн, капители, а также карниз архитрава и перила. Новая ротонда должна простоять полвека, уверен архитектор Владимир Листопадов.