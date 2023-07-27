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10:48, 27 июля 2023 года

Детали для ротонды и балюстрады на Дворянке готовы на 70%

Орловская мастерская трудится над колпаками входной группы.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Новую ротонду в сквере Дворянское гнездо планируют сдать в сентябре. На объекте рабочие подготавливают фундамент для бетонирования. В то же время орловская мастерская, которую возглавляет Владимир Листопадов, готовит оставшиеся изделия. Из 20 тонн отгружены уже 13. Сейчас на объекте находится 153 единицы.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Орла, для ротонды подготовили базы колонн, изготовлено 38 из 58 балясин. Мастерам предстоит соорудить верхние части колонн, капители, а также карниз архитрава и перила. Новая ротонда должна простоять полвека, уверен архитектор Владимир Листопадов.


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Сергей Силаев
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