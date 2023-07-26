В Орле новую ротонду на Дворянке планируют сдать в сентябре
Сейчас рабочие готовят фундамент для бетонирования.
Большая часть деталей для ротонды и балюстрады уже изготовлены. Их создают в орловской мастерской, которую возглавляет Владимир Листопадов. Здесь создавалась лепнина для часовни Александра Невского в Спасском-Лутовинове, а также для усадьбы 18-го века на Ордынке в Москве.
Мастерская Владимира готовит изделия для входной группы и новой ротонды на Дворянском гнезде с апреля. Старую беседку снесли в мае и была сделана из шлакоблока. Архитектор уверен, что новая ротонда простоит полвека. Она будет сделана из белого цемента, который прочнее обычного в несколько раз. Подрядчик пообещал сдать объект уже в начале осени.