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12:30, 26 июля 2023 года

В Орле новую ротонду на Дворянке планируют сдать в сентябре

Сейчас рабочие готовят фундамент для бетонирования.



Большая часть деталей для ротонды и балюстрады уже изготовлены. Их создают в орловской мастерской, которую возглавляет Владимир Листопадов. Здесь создавалась лепнина для часовни Александра Невского в Спасском-Лутовинове, а также для усадьбы 18-го века на Ордынке в Москве.

Мастерская Владимира готовит изделия для входной группы и новой ротонды на Дворянском гнезде с апреля. Старую беседку снесли в мае и была сделана из шлакоблока. Архитектор уверен, что новая ротонда простоит полвека. Она будет сделана из белого цемента, который прочнее обычного в несколько раз. Подрядчик пообещал сдать объект уже в начале осени.


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Владимир Маряшин
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