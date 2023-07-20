Главная » Новости



19:05, 20 июля 2023 года В Орле на Дворянке готовят фундамент под новую ротонду Большая часть ее деталей и составляющих балюстрады уже изготовлены.



Фото: Юрий Парахин

Мэр областной столицы Юрий Парахин рассказал в социальных сетях о том, как проходят работы в сквере Дворянское гнездо. На объекте работают 40 человек и 10 единиц техники. В ближайшее время рабочие укрепят склоны и овраги.



Вдоль будущих тротуаров уже установлены бордюры, а дорожки отсыпаны песком и щебнем. Фундамент новой ротонды готовится для бетонирования.



– Уверен, все задуманное нам удастся осуществить и Орел обретет новое, уникальное и притягательное для туристов общественное пространство! - написал глава Орла в социальных сетях.













Сергей Силаев



