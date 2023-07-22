суббота 22.07.2023 13:43:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:13, 22 июля 2023 года

Еще три улицы Орла обзаведутся велодорожками

Бурова, Городская и Михалицына.

Фото: архив "Вестей"

В рамках ремонта улиц Орла еще по трем из них появятся велодорожки. Речь идет о Бурова, Городской и Михалицына.

Как уже рассказывал сайт "Вести-Орел", выделены дополнительные средства на дорожный ремонт в Орловской области, в том числе и областном центре. В порядок планируется привести улицы Бурова, Городскую, Михалицына и Раздольную. По первым трем оборудуют дорожки для велосипедистов, сумма, в которую обойдется ремонт, превышает 300 миллионов рублей.

Как пояснил мэр Орла Юрий Парахин, ремонт ждет следующие участки:  улица Бурова от Раздольной до Московского шоссе, улица Раздольная от Болховского шоссе до кольцевой развязки, Городская, Михалицына. Рабочие уложат асфальт, обустроят тротуары в плитке, установят фонари, оборудуют заездные карманы для транспорта, смонтируют остановочные павильоны и построят вышеупомянутые велодорожки. 




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.