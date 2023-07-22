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11:13, 22 июля 2023 года Еще три улицы Орла обзаведутся велодорожками Бурова, Городская и Михалицына.



Фото: архив "Вестей"

В рамках ремонта улиц Орла еще по трем из них появятся велодорожки. Речь идет о Бурова, Городской и Михалицына.



Как уже рассказывал сайт "Вести-Орел", выделены дополнительные средства на дорожный ремонт в Орловской области, в том числе и областном центре. В порядок планируется привести улицы Бурова, Городскую, Михалицына и Раздольную. По первым трем оборудуют дорожки для велосипедистов, сумма, в которую обойдется ремонт, превышает 300 миллионов рублей.



Как пояснил мэр Орла Юрий Парахин, ремонт ждет следующие участки: улица Бурова от Раздольной до Московского шоссе, улица Раздольная от Болховского шоссе до кольцевой развязки, Городская, Михалицына. Рабочие уложат асфальт, обустроят тротуары в плитке, установят фонари, оборудуют заездные карманы для транспорта, смонтируют остановочные павильоны и построят вышеупомянутые велодорожки.









Ольга СУПОНЕВА



